В Симферополе с конца января откроются сельскохозяйственные ярмарки. Фото: пресс-служба Минсельхоз РК.

В Симферополе с конца января начинают работать сельскохозяйственные ярмарки. Жители и гости крымской столицы смогут приобрести продукцию у 80 местных фермеров.

Подобного рода мероприятия позволяют людям покупать продукцию по цене на 20% ниже рыночной.

- Крымские сельхозтоваропроизводители в таких мероприятиях также участвуют с большим удовольствием, поскольку ярмарка - хорошая возможность напрямую, без посредников, реализовать фермерский товар, - цитирует Крымское информационное агентство министра сельского хозяйства РК Андрея Рюмшина.

Рюмшин напомнил, что в прошлом году на ярмарках продали 25 тысяч тонн продукции. А торговые площадки работали не только в крымской столице, но и в других городах и районах полуострова.

В этом году под торговые точки выделили 5 локаций. Работать ярмарки будут по выходным дня. Ознакомиться подробнее с расписанием и списком адресов можно по ссылке.

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