В Крыму первую дозу «Спутник V» получили 6152 человека

Уже 10 тысяч крымчан записались на вакцинацию от коронавиурса и больеш 6 тысяч сделали прививку Фото: Виталий ПАРУБОВ

В Крыму первую инъекцию вакцины от коронавируса получили 6152 человека. Еще 10 тысяч записались в очередь на иммунизацию «Спутник V».

- На сегодняшний день 6152 человека уже провакцинировано, 257 получили две дозы вакцины, - сообщила вице-премьер правительства Крыма Елена Романовская. - В ближайшие дни ожидаем поставку 7200 доз, больше 10 тысяч человек через разные каналы записались в очередь на прививку.

Формируется общая база данных для распределения вакцин и информирования пациентов о дате и времени приема в поликлинике. Медицинские бригады готовы к выездам в большие коллективы для вакцинации на месте. Такие заявки подал Крымский федеральный университет и завод «Фиолент».

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