Крым
Еще
Радио
Крым
Еще
Радио
Крым
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

В Крыму первую дозу «Спутник V» получили 6152 человека

Еще 10 тысяч записались в очередь
Анна КИРИЕНКОАнна КИРИЕНКО
КомментироватьОставить комментарий
Уже 10 тысяч крымчан записались на вакцинацию от коронавиурса и больеш 6 тысяч сделали прививку

Уже 10 тысяч крымчан записались на вакцинацию от коронавиурса и больеш 6 тысяч сделали прививку

Фото: Виталий ПАРУБОВ

В Крыму первую инъекцию вакцины от коронавируса получили 6152 человека. Еще 10 тысяч записались в очередь на иммунизацию «Спутник V».

- На сегодняшний день 6152 человека уже провакцинировано, 257 получили две дозы вакцины, - сообщила вице-премьер правительства Крыма Елена Романовская. - В ближайшие дни ожидаем поставку 7200 доз, больше 10 тысяч человек через разные каналы записались в очередь на прививку.

Формируется общая база данных для распределения вакцин и информирования пациентов о дате и времени приема в поликлинике. Медицинские бригады готовы к выездам в большие коллективы для вакцинации на месте. Такие заявки подал Крымский федеральный университет и завод «Фиолент».

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

Коронавирус в Крыму