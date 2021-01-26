В поселке Массандра стая диких собак чуть не загрызла олененка

В поселке Массандра стая диких собак чуть не загрызла маленького олененка. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В поселке Массандра маленький олененок чуть не стал добычей стаи одичавших собак. Хищники загнали жертву во двор частного домовладения, неравнодушный хозяин которого помог малышу спастись, сообщает ForPost.

Но инцидент, произошедший утром выходного дня в жилищно-строительном товариществе «Гува», все равно закончился печально. По словам местной жительницы Оксаны Власенко, олененок умер из-за множества ран и травм.

- Хозяин двора вместе с соседями вызвал сотрудников местного лесничества. Они его забрали, но спасти, к сожалению, не смогли, - рассказала Власенко в интервью изданию.

Стая одичавших собак уже давно терроризирует окраины «Гувы». Так, уже бывали случаи нападения не только на лесных обитателей, но и на людей. При этом компетентные службы не торопятся проводить отлова или отстрела животных.

- Понятное дело, что отстреливать запрещено, так как это заповедник, поэтому просим местные власти отловить озверевших собак, пока не произошла очередная трагедия, - причитает Власенко.

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