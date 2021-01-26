Количество безработных в Крыму в период пандемии выросло в 9 раз

Официально безработными в Крыму числятся почти 49 тысяч человек. Фото: Архив КП

Количество официально зарегистрированных безработных в Крыму в период пандемии выросло в 9,2 раз с 5620 до 48841 человек. Об этом сообщила вице-премьер правительства Крыма Елена Романовская.

- В структуре безработных появилось большое количество граждан, которые длительное время не работали, либо занимались скрытой самозанятостью,- отметила Ромновская. - Была организована выплата повышенных пособий, граждане встали на учет и уровень зарегистрированной безработицы вырос с 0,6% от трудоспособного населения до 5,3%.

Если до локдауна на одного безработного приходилось две вакансии, то теперь на одно свободное место претендуют четверо не работающих. Больше 50% рынка труда — это рабочие профессии, среди отраслей лидируют здравоохранение и образование. При этом выпускники педагогических вузов не находят работу и становятся на учет в центр занятости.

Для трудоустройства безработных граждан в этом году их бюджета потратят 148 миллионов рублей. В основном деньги пойдут на обучающие программы, стартовый капитал для открытия собственного дела и приобретение новых квалификаций. Всего мероприятия охватят 64,5 тысячи человек, из которых к концу года 46 тысяч получат работу, откроют ИП или станут самозанятыми. Общая численность работающего населения должна составить 878 тысяч человек.

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