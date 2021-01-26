Симферополь присоединится к Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб». Фото: Архив "КП"

В Симферополе 27 января пройдет Всероссийская акция памяти «Блокадный хлеб». Мероприятие приурочено ко дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в 1944 году.

В этот день во всех 48 общеобразовательных учреждения крымской столицы проведут урок памяти. В некоторых школах учеников также ждет фотовыставки, декламация стихотворение и показ фильмов о Великой Отечественной войне.

Тем временем на перекрестке улиц Пушкина и Горького волонтеры будут раздавать листовки с информацией о блокаде Ленинграда и подвиге его жителей. У них же заинтересованные горожане смогут получить символические кусочки «блокадного хлеба».

Ряд мероприятий запланирован в библиотеках Симферополя. Подробнее со списком, временем, а также местом проведения можно ознакомиться по ссылке.

Некоторые мероприятия в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой будут проводиться в онлайн-формате.

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