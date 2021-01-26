Восточный въезд в Симферополь останется без реверсивного движения. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Из-за огромного количества аварий, а также жалоб людей на восточном въезде в Симферополь отменят реверсивную схему движения.

- В течение недели будет подготовлен проект движения транспорта на этом участке дороги в Симферополе. После чего его обсудят с местными жителями, и только потом он будет утвержден, - цитирует Крым 24 пресс-службу Минтранса РК.

Напомним, в Симферополе на месяц перекроют переулок Альпинистов. Ограничения, связанные с реконструкцией водовода, начнут действовать 1 февраля.

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