На Набережной в Симферополе вандалы разбили плитку и сломали урну

В Симферополе вандалы разбили плитку и сломали урну. Фото: Антон Гумен / Facebook

В Симферополе неизвестные хулиганы во время бурного отдыха сломали урну и разбили плитку.

- Скорее всего, это произошло в ночное время, поэтому найти виновных довольно затруднительно. А ставить камеру на каждый квадратный метр в городе – это, конечно, не выход, - написал в своем Facebook директор МБУ «Город» Антон Гумен.

Он добавил, что это – не первый случай вандализма, происходящий в крымской столице. После нерадивых граждан, по его словам, приходится и мусор собирать, и лавочки ремонтировать.

- Напомню в очередной раз, что порча муниципального имущества влечёт за собой уголовную ответственность, - подытожил Гумен.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50