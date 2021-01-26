В Крыму с 28 января ухудшится погода: возможен мокрый снег

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В Крыму с 28 января ухудшится погода. Ожидается мокрый снег, гололедица и сильный ветер, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по РК.

По данным ведомства, с 28 по 30 января включительно на полуострове будет проходить холодный фронтальный раздел, в связи с чем возможны очень сильные осадки, отложение мокрого снега. На дорогах возможна гололедица. Также усилится юго-западный ветер до 15-20 метров в секунду, 28 и 29 января скорость ветра достигнет 25 метров в секунду.

- Температура воздуха понизится на 8-10 градусов, - говорится в сообщении.

Также в МЧС предупредили, что на объектах энергетики могут быть аварии, также возможно увеличение количества ДТП и нарушение транспортного сообщения.