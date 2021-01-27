Погода в Крыму на 27 января: дожди и тепло до +15°

В Крыму переменная облачность. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

27 января на Крымском полуострове сыро и ветрено. Багровый закат на Нинин день - к стойким морозам.

- В Симферополе переменная облачность. Днем без существенных осадков. Ветер южный до 15-20 м/с. Температура воздуха днем +13…+15°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: облачно, дождь. Ветер южный до 20 м/с. Днем +14…+16°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Временами дождь. Ветер южный до 15-20 м/с. Днем тепло до +14°.

Температура воды в Черном море + 8°…+ 11°.

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