Как изменится ситуация с водой в Крыму после перехода на скважины

Прошедшие снегопады и дожди на прошлой неделе существенного притока воды в водохранилища не дали Фото: Архив "КП"

В связи с тем, что крымскую столицу переводят на скважины, жители Симферополя все равно будут испытывать трудности с маленьким давлением в трубах и плохим качеством воды, предупреждает генеральный директор ГУП РК «Вода Крыма» Владимир Баженов.

Он отметил, что так как скважины запущены в первый раз, поначалу крымчан будут беспокоить перепады давления, но они будут кратковременные.

- Так и, к сожалению, эпизодическое ухудшение качества воды, сообщил гендиректор. - Потому что вода пойдет по трубе в противоположном направлении, начнет все, что скатывалось десятилетиями, вымывать, и эта тема, в общем-то, однозначно будет иметь место.

Также, по словам Баженова, прошедшие снегопады и дожди на прошлой неделе существенного притока воды в водохранилища не дали, поэтому дальше надеяться на осадки - не имеет смысла.

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