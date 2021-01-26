Борец из Симферополя занял третье место в чемпионате России по греко-римской борьбе. Фото: Федерация спортивной борьбы России

Житель Симферополя Эмин Сефершаев завоевал на чемпионате России по греко-римской борьбе бронзовую медаль. В полуфинале ему пришлось сразиться с одним из двух главных конкурентов за первое место – Сергеем Емелиным.

Первые минуты соревнования удача была на сторону Сефершаева, однако на последних минутах более опытному борцу удалось изменить ход поединка в свою пользу. Победитель в этой схватке – Сергей Емелин – стал в итоге чемпионом России, а участнику из Симферополя пришлось побороться за почетное третье место.

В поединке за бронзу Эмин Сефершаев вышел на ковер вместе с представителем Московской области Садыком Лалаевым, пишет Крымская газета. И в этом сражении симферополец, проявив характер, побеждает со счетом 6:5.

- Наша главная мечта – Олимпийское золото. А еще лучше, если нам удастся выиграть его неоднократно. Это и наша главная мечта, и наша главная цель. Мы к ней стремимся и постоянно работаем над тем, чтобы приблизиться к этой цели, – поделился планами тренер Эмина Сефершаева Сергей Попенков в интервью изданию.

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