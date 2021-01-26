В Симферополе и Севастополе 27 января частично отключат электричество

Свет исчезнет временно. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

27 января в отдельных районах Симферополя и Севастополя на время пропадет свет.

Причина перебоев с подачей тока – ремонт электросетей.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Бородина, 2,2/4 (чет), 3-15 (нечет);

ул. Зуйская, 1-5;

пер. Зуйский, 34-63;

ул. Острякова, 2-10 (чет), 1-15 (нечет);

просп. Победы, 155-209 (нечет), 209а, 209б

СЕВАСТОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Колодкина 41, 49, 679-683 (нечет.), 50, 58, 94-А, 94-96 (чет.), 104-106 (чет.),

678 – 672 (чет.);

ул. Бориса Шейнина 44, 52, 66, 76, 82, 106, 87-89 (нечет.);

пер. Дачный;

ул. Владимира Шевалева 2, 8, 4-А, 6-А, 12, 46, 5;

пер. Терракотовый 4;

ул. Евгения Реброва 3-7 (нечет.), 13, 17, 21-29 (нечет.), 43;

ул. Генерала Рихтера 6, 10, 26-28 (чет.), 34, 3-7 (нечет.), 13, 17, 21-29 (нечет.), 43;

ул. Почетная 1, 7-9 (нечет.), 27-29 (нечет.), 43, 49-51 (нечет.), 26, 30, 34, 38;

ул. Маршала Кошевого 1, 3-А, 2-8 (чет.), 22-26 (чет.);

ул. Петра Рогачева 1, 33, 4-6 (чет.), 34-44 (чет.);

ул. Виктора Колядина 17-19 (нечет.), 26;

ул. Генерала Провалова 5, 13-21 (нечет.), 27, 31, 20-26 (чет.), 38;

ул. Генерала Богдановича 7-А, 11, 19-25 (нечет.), 37, 43, 2, 12, 16, 24, 32-34 (чет.), 38-40 (чет.), 108;

ул. Виктора Калганова 6;

ОК ЖСТИЗ «Лабораторный» уч. 104, 108;

ТСН СНТ «Лабораторный»;

ОК ЖСТИЗ «Строитель-08» уч. 93, 97, 98, 106-108 (чет.);

ОК ЖСТИЗ «Благополучный» уч. 16, 152, 11, 15, 127

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