В Керчи началось благоустройство территории около Митридатских лестниц

Скоро в Керчи благоустроят еще два сквера Фото: Александра Тимощенко

В Керчи компания «Баварский дом» начала благоустройство недавно отреставрированных Митридатских лестниц, сообщил на своей странице в Facebook глава администрации Керчи Сергей Бороздин.

- Компания «Баварский дом» приступила к благоустройству территории, окружающей Большую Митридатскую лестницу. Проект предусматривает расчистку стен, приведение их в порядок, монтаж дополнительного освещения на территории, оснащение видеонаблюдением, – написал глава администрации.

Также он подчеркнул, что в скором времени благоустроят два сквера недалеко от подножия лестницы. Стены облицуют камнем. Сейчас рабочие продолжают демонтировать старую плитку и готовят к дальнейшим работам.

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