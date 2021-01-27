В Крыму подтвердили еще 181 случай коронавируса

С начала эпидемии выздоровели 25 тысяч 713 человек. Фото: Правительство РК

За 26 января в Крыму подтвердили еще 181 случай заражения коронавирусом, написал на официальной странице «ВКонтакте» глава Крыма Сергей Аксенов.

- Бессимптомно болели 5 человек, сами обратились за медпомощью 128 человек. Среди ранее контактировавши зафиксировали 52 случая, еще 1 случай оказался завозной из-за рубежа, - проинформировал Аксенов.

За прошедшие сутки специалисты всех лабораторий Крыма провели тест на коронавирус 3285 людям.

Выздоровело за сутки 393 человека, а за весь период – 25 тысяч 713 человек.

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