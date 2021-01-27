В Крыму скончалась женщина с онкологией после того, как ей не могли оказать помощь в трех больницах

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В Крыму скончалась пациентка с онкологией, пока ее возили по нескольким больницам и не могли оказать помощь. Об инциденте сообщил глава РК Сергей Аксенов.

По его словам, сначала женщина поступила в больницу Семашко, но там пересмотрели маршрутизацию и сообщили, что не могут помочь. Затем пациентку направили в Луговскую больницу на той же машине «скорой помощи». Там тоже был получен ответ, что помочь не могут и отправили в Белогорскую больницу.

- Женщина в возрасте, и, к огромному сожалению, получается, что на сегодняшнюю дату, скончалась, - сказал Аксенов.

Глава РК отметил, что точную причину смерти выяснят эксперты, но нужно разобраться с маршрутизацией пациентов. Аксенов поручил проработать этот вопрос вице-премьеру Елене Романовской и министру здравоохранения РК Александру Остапенко.

- Мы видим, что из-за колоссальной загрузки медработников есть вопросы, связанные с временем подъезда. Такие моменты, когда «скорая» курсирует между больницами и между учреждениями, надо устранить. Должен быть старший по диспетчеризации, - заключил Аксенов.

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