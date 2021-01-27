80 тысяч человек планируют привить от коронавируса в Крыму за февраль

К концу февраля 80 тысяч крымчан будут обладать иммунитетом к коронавирусу Фото: Виталий ПАРУБОВ

80 тысяч человек планируют привить от коронавирусной инфекции в Крыму за февраль. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

- За февраль мы должны провакцинировать около 80 тысяч человек в общей сложности, - отметил он и добавил, что вопросы по вакцинации вышли на первое место среди обращений на «горячие» линии по теме здравоохранения.

В случае повышенного спроса на иммунизацию Крым получит дополнительное количество вакцин, несмотря на график поставки для каждого региона.

Напомним, в Крыму первую инъекцию вакцины от коронавируса получили 6152 человека. Еще 257 сделали весь комплекс. В очередь на иммунизацию препаратом «Спутник V» записались 10 тысяч человек.

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