В Крыму увеличился коэффициент смертности среди онкобольных

Показатель одногодичной летальности немного улучшился. Фото: Александра Тимощенко

За последний год в Крыму увеличился показатель смертности по злокачественным новообразованиям. Как сообщил министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко, в прошедшем году коэффициент по данной нозологии вырос на 2,5% и составил 228 случаев на 100 тысяч населения.

- На сегодняшний день на учете в республике Крым состоит 60 110 пациентов со злокачественными образованиями. За 2020 год впервые выявлено 6 490 пациентов. К сожалению, на втором месте среди причин смертности населения Крыма находятся новообразования, в том числе злокачественные. За январь - ноябрь 2020 года от новообразований умерло 3954 человека, что на 108 больше, чем за аналогичный период 2019 года, - отметил министр.

Однако, по информации главы ведомства, в то же время показатель одногодичной летальности немного улучшился.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50