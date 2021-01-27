Часть поселка Раздольненского района оказалась на карантине из-за бешеной кошки. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В поселке Новоселовское Раздольненского района зафиксировали случай бешенства у домашней кошки.

Зверь с инфекционным заболеванием проживал в частном домовладении по улице Молодежная. В связи с этим неблагополучным пунктом по бешенству животных объявили пересечение улиц Маевской и Полтавской.

- В Госкомветеринарии напоминает еще раз о том, что наиболее действенным способом предотвратить заражение домашних животных является своевременно проведенная профилактическая иммунизация животных, - подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Жителя Крыма также напомнили, что прививки от бешенства делают в любом государственном ветеринарном учреждении. Помимо этого, за прививкой можно обратиться в Республиканский ветеринарный лечебно-профилактический центр.

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