Еще девять человек скончались от коронавируса в Крыму

С начала года коронавирус победили 25 тысяч 713 людей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Крыму от коронавируса умерло еще 9 человек. Всего в республике от нового вируса скончалось 729 человек.

Амбулаторное лечение продолжают проходить 3 тысячи 934 человека с covid-19, на стационаре с коронавирусом и пневмонией находится 2 тысячи 390 человек. В обсерваторы за последние сутки никого не изолировали.

С начала года сотрудники Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю выявили 31 тысячу 677 положительных тестов на Covid-19. За это же время выздоровели 25 тысяч 713 людей.

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