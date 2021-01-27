В Крыму за неделю на 22% снизился уровень заболеваемости коронавирусом

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В Крыму за неделю уровень заболеваемости по коронавирусу снизился на 22%. Республика входит в число регионов, где замедлилось распространение ковида. Об этом сообщила глава республиканского Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

- В структуре заболевших 46% - работающее население. По-прежнему высокий удельный вес среди заболевших это, к сожалению, медработники, работники образования и служащие. 79% от всех заболевших выявлены при обращении за медпомощью. В результате скрининга выявлено 8%, но скрининг снизился. Увеличились случаи с заболеванием в семейных очагах, - заявила Наталья Пеньковская.

Также главный санврач Крыма отметила, что ситуация с коронавирусом в Крыму остается нестабильной, и говорить о стойкой тенденции пока рано.

- Нам необходим длительный период наблюдения за тем, чтобы мы могли с уверенностью сказать, что эта тенденция сохранится, и мы идем к уверенному снижению заболеваемости, - заключила Пеньковская.

По ее словам, также зафиксировано снижение заболеваемости ОРВИ.

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