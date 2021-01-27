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В Крыму появятся «зеленые коридоры» для маршрутизации онкологических больных

В республике отметили дефицит кадров по службе
Александра ТимощенкоАлександра Тимощенко
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По словам Аксенова, онкобольные часто узнают свой диагноз на поздних стадиях болезни

По словам Аксенова, онкобольные часто узнают свой диагноз на поздних стадиях болезни

Фото: Александра Тимощенко

Так как в Крыму не соблюдаются сроки постановки диагноза и оказания медпомощи онкобольным, министр здравоохранения республики Александр Остапенко заявил о создании «зеленых коридоров».

Он отметил, что срок постановки диагноза онкологии не должен превышать 14 дней, а время начала лечения - 30 дней. Но эти сроки на сегодняшний день в Крыму не выполняются.

- В этой части мною дано поручение создать так называемые «зеленые коридоры» для решения перечисленных проблемных вопросов, - сообщил министр. - Хочу озвучить проблему дефицита кадров по службе. На амбулаторном этапе укомплектованность врачами онкологами составляет 61%, в специализированных медицинских организациях - 81%. Таким образом, дефицит физических лиц - онкологов, который сейчас имеется по республике - 42 специалиста.

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