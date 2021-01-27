В Крыму на домашнее обучение отправили почти тысячу учеников. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Крыму на дистанционное обучение отправили 966 учеников 24 школ. По домам также распустили 286 воспитанников из 13 дошкольных групп.

- Учащиеся одной общеобразовательной организации - 205 человек, а также учащиеся 39 классов в 23 общеобразовательных организациях - 761 ученик, - переведены на дистанционное обучение, - сообщила во время оперативного заседания по вопросам распространения новой коронавирусной инфекции Валентина Лаврик.

Она добавила, что учиться на дому также отправили две группы двух учреждений среднего профессионального образования – всего 43 обучающихся.

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