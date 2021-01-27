Беременных крымчанок с коронавирусом обяжут рожать в масках

Минздрав России выдвинул новые правила для рожениц с Covid-19 Фото: Евгения ГУСЕВА

Беременным крымчанкам, которые болеют коронавирусом, нужно будет рожать в медицинской маске. Также от зараженных женщин врачи сразу же будут забирать детей. Такие правила появились в третьей версии методички для беременных от Минздрава России.

Документ разработан акушерами, гинекологами, педиатрами, неонатологами и экспертами по части инфекционных заболеваний. Теперь родильный зал для COVID-положительных рожениц должен быть изолирован. Для новорожденных детей установят специальные боксы.

Врача-неонатолога, в соответствии с новыми правилами, должны приглашать в родильный зал не ранее начала потуг или начала анестезии. Если предвидится кесарево сечение - принимающий ребенка врач должен находиться от роженицы на расстоянии не менее 2-х метров.

В ходе родов на женщине должна быть хирургическая лицевая маска в течение всего времени контакта с медперсоналом.

После рождения ребенка сразу переместят в отдельное, рядом расположенное помещение. Его оснастят необходимыми материалами, медикаментами и оборудованием для оказания помощи.

О состоянии ребенка, о том, куда он будет перемещен и дальнейших планах, женщине сообщит врач-неонатолог по телефону или интернету.

Также новые правила запрещают сразу класть новорожденного к груди матери, чтобы малыш меньше контактировал с зараженным человеком.

Всех детей, рожденных от матерей с подозреваемым или подтвержденным COVID-19, теперь должны проверять на коронавирус. Тесты проведут двукратно, в первые часы после рождения и на третьи сутки жизни.

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