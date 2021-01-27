В Детском парке Симферополя убирают новогоднюю елку. Фото: официальный сайт МБУК «Парки столицы».

В Детском парке Симферополя полным ходом идет уборка новогодней елки, радовавшей посетителей на протяжении всех праздников.

- С помощью специального автомобиля-вышки рабочая бригада снимает игрушки, гирлянды, навесные ветки и демонтирует основу елочной конструкции. Все украшения и детали елки отвезут на склад, где они будут бережно храниться до следующих новогодних праздников, - сообщили в пресс-службе МБУК «Парки столицы».

До конца недели из парков и скверов Симферополя также планируют убрать все новогодние украшения.

- При этом инсталляция «Медведь с подарком», которая была установлена у центрального входа в Детский парк накануне Нового года, останется на своей локации. Яркая композиция будет радовать жителей и гостей Симферополя круглый год, - уточнили в пресс-службе учреждения.

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