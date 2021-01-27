Муниципалитеты Крыма выплатят учителям надбавки за классное руководство. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Крымские учителя получат «президентские» надбавки за классное руководство. Госсовет РК наделил соответствующими полномочиями региональные муниципалитеты на очередном заседании.

- Законопроект предполагает бессрочно наделить органы местного самоуправления городских округов и районов Крыма полномочиями по выплате ежемесячного вознаграждения в размере 5 тысяч рублей педагогическим работникам муниципальных и государственных общеобразовательных организаций, выполняющим функции классного руководителя, - сообщили в пресс-службе парламента РК.

В пресс-службе ведомства добавили, что если у классного руководителя на попечении находится два или больше классов, он будет получать две выплаты.

Средства будут выплачиваться за счет субвенций из федерального бюджета. Инициативу о надбавках учителям в размере 5 тысяч рублей выдвинул президент России Владимир Путин во время своего послания Федеральному Собранию в 2020 году.

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