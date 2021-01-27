В Симферополе до 5 февраля будут ловить нелегальных перевозчиков

В ГИБДД призвали жителей и туристов Крыма пользоваться услугами только официальных перевозчиков Фото: Надежда ДАЦЮК

В Симферополе с 25 января начали ловить нелегальных перевозчиков. До 5 февраля включительно сотрудники ГИБДД будут выявлять и пресекать нарушения законодательства при пассажирских перевозках в городском и междугороднем транспорте.

В ГИБДД напомнили, что нарушение правил дорожного движения, а также перевозка людей в пассажирском транспорте с техническими неисправностями категорически запрещена. Кроме того, не допустимо дополнять конструкции автобусов нелицензированными элементами, поскольку это может стать причиной аварий.

Также в ГИБДД призвали жителей и туристов Крыма пользоваться услугами только официальных перевозчиков, которые работают по законодательству РФ.

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