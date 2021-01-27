В Симферополе и Севастополе 28 января частично отключат электричество

Свет исчезнет временно. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

28 января в отдельных районах Симферополя и Севастополя на несколько часов пропадет свет. Причина перебоев с подачей тока – ремонт трансформаторных подстанций и прочего оборудования.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Киевская, 145, 149-153 (нечет);

ул. Ростовская, 12, 14;

ул. Рубцова, 30-48 (чет), 35-41 (нечет);

ул. Смирнова , 14–18 (чет), 17-19 (нечет);

ул. Терлецкого, 2-12 (чет), 1-15 (нечет);

ул. Федотова, 21, 28-52 (чет);

ул. Бородина, 6; 27-41(нечет);

ул. Острякова, 28-34а (чет), 25, 25а;

ул. Скалистая, 48-78 (чет), 47-77 (нечет);

пр. Скалистый, 40-68(чет), 39-63 (нечет)

СЕВАСТОПОЛЬ

с 9.00 до 17.00

ул. Багрия 62-66,57-67,75/6,75/7,75/8,85;

ул. Коли Пищенко 2-16, 17-А,20-А,22

ул. Тарутинская 34,36,56-А,58-А,51-57;

ул. Бирюлева 47,49;

ул. Дубинина 2;

ул. Инкерманская 2-8,12-16,7,11

село Орлиное: ул. Мазурца 1-21,2-22; ул. Тополиная 12,15-А,11-15; ул. Родниковская 2-А,2,1-А,3; ул. Евгении Грунской 2-14,7-11; ул. Макарова 20-а,2-18; ул. Ореховая 4,10-16,20,20-А,15-17,21

село Верхнесадовое: ул. Симиренко 2-42; пер. Луганский 1-9,13; пер. Студентов 4-а,2,3-5,13; ул. Севастопольская 55-109,117

с 8.00 до 16.00

ул. 7 км. Балаклавского шоссе (СТ «Медик-3»)

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