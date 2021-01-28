Погода в Крыму на 28 января: дождь, снег и тепло до +7°

В Севастополе днем +5…+7°. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

28 января на Крымском полуострове актуально штормовое предупреждение. Синоптики обещают мокрый снег, гололедицу на дорогах и мощный ветер повсюду. По народным приметам ветреная погода на Павла сулит сырой год.

- В Симферополе облачно. Дождь и снег. Ветер юго-западный до 20 м/с. Температура воздуха ночью и днем +1…+3°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: облачно. Дождь. Ветер днем западный 17-22 м/с. Днем +5…+7°.

На Южном берегу Крыма облачно. Дождь, мокрый снег. Ветер юго-западный до 25 м/с. Днем тепло до +6°.

Температура воды в Черном море + 8°…+ 11°.

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