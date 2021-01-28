«Котики вернулись! Значит скоро весна»: 7 зимних фото Гурзуфа

Котики - визитка ЮБК Фото: Алекс Кедми/VK
Январь вот-вот уступит место февралю, а там уже и до марта рукой подать. Хотя торопиться некуда, ведь судя по работам талантливого фотохудожника Алекса Кедми, есть особая прелесть и в крымской зиме.
Дача Антона Павловича Чехова. Фото: Алекс Кедми/VK
Мастер разместил на своей странице в соцсети замечательные фотосеты, локация которых – Гурзуф, который расположился у подножия горы Аю-Даг.
У моря легко дышится. Фото: Алекс Кедми/VK
Курортное местечко, которое очень популярно у туристов, зимой отдыхает от суеты. И фотограф находит особую прелесть в пустых пляжах и малолюдной набережной.
Отдыхающих маловато. Фото: Алекс Кедми/VK
Хотя Гурзуф нельзя назвать опустевшим, отдыхающие все-таки есть.
Черное море - это главная точка притяжения зимой, весной, летом и осенью.
Селфи - традиционная забава отдыхающих. Фото: Алекс Кедми/VK
Свинцовые волны не вызывают энтузиазма у любителей водных процедур, температура воды не выше + 11°, но ведь купаться никто не заставляет.
Красивые виды привлекают туристов в Гурзуф. Фото: Алекс Кедми/VK
Можно просто подышать свежим воздухом и сделать эффектные фотографии, например, селфи.
Черное море холодное и красивое. Фото: Алекс Кедми/VK
Пользователи соцсетей оценили фото в комментариях: «Котики вернулись! Значит скоро весна»; «Большое спасибо за позитив!»; «Море - сказка. Да, оно не любит никого, но рядом с ним такое счастье».
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