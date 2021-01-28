У крымчанина дома нашли около пяти килограммов высушенной конопли

Фото: Архив "КП"

У жителя Симферопольского района изъяли около пяти килограммов побегов конопли.

Как сообщили в пресс-службе МВД по РК, дома у 27-летнего мужчины в селе Урожайное обнаружили стебли, разложенные для просушки.

В ведомстве уточнили, что растения хранились на улице под навесом среди придомовых построек. Стебли отправили на экспертизу, и эксперты пришли к выводу, что это марихуана.

Хозяин дома сообщил правоохранителям, что выращивал и хранил наркотики для личного употребления.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, он находится под подпиской о невыезде. Нарушителю грозит до десяти лет лишения свободы.

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