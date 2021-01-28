Коронавирус в Крыму: плюс 184 заболевших за сутки

Фото: Архив "КП"

В Крыму за 27 января зарегистрировали 184 случая коронавируса. Из них 14 человек переносят инфекцию бессимптомно, сообщил глава РК Сергей Аксенов.

По его словам, из общего числа заболевших 135 человек самостоятельно обратились за медпомощью, 49 ранее контактировали с зараженными.

За сутки лаборатории Крыма обследовали на ковид 3360 человек. Выписали после болезни 239 человек, а за весь период с начала пандемии – 25 952 человека.

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