Минздрав РФ направит в Крым и Севастополь 23 миллиона рублей на лечение COVID-больных. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На диагностику и амбулаторное лечение COVID-положительных пациентов Крым и Севастополь получат в этом году больше 23 миллионов рублей.

Министерство здравоохранения России, согласно распоряжению правительства РФ, получит в 2021 году из резервного фонда бюджетные средства в размере больше 2,69 миллиардов рублей. Они пойдут на обеспечение медикаментами больше 300 тысяч амбулаторных коронавирусных больных по всей России.

Из этих средств Крыму выделят больше 14 миллионов рублей, а Севастополю – больше 9 миллионов рублей.

В течение ближайшего месяца федеральное ведомство должно заключить с регионами соглашение о предоставлении бюджетных траншей.

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