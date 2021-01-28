Житель Судака насиловал женщин, угрожая им смертью

Мужчина насиловал Фото: Следком по РК и Севастополю

Жителя Судака обвиняют в изнасиловании с угрозой убийством и грабежах. На счету у мужчины было уже две жертвы, сообщает Следком РФ по РК и Севастополю.

- Крымчанин ехал на своей машине 26 августа 2020 года из одного поселка в другой. На трассе он заметил 23-летнюю юную девушку. Она не могла добраться домой и пыталась поймать попутку. Водитель предложил подвезти незнакомку, та согласилась, - рассказали в ведомстве.

Однако житель Судака не собирался везти несчастную домой, вместо этого он свернул в лесополосу. Стал угрожать девушке смертью, запугал ее, а потом изнасиловал. На этом злодей не закончил, а решил украсть у пострадавшей еще и все деньги - больше 30 тысяч рублей.

Оперативные сотрудники задержали подозреваемого по горячим следам. Выяснилось, что ранее он уже совершал подобное преступление.

- В феврале 2016 года мужчина приметил 62-летнюю женщину на остановке общественного транспорта. Он напал на нее в безлюдном месте, сильно избил и изнасиловал, прихватив с собой вещи несчастной. ДНК-экспертиза подтвердила его причастность.

Тогда крымчанина объявили в розыск.

Выяснилось, что фигурантом дела оказался 38-летний рабочий промышленного предприятия. Осужден ранее не был. Следователям удалось доказать вину насильника, расследование завершено. Уголовное дело направили в прокурору, которая утвердит обвинительное заключение.

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