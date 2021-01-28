Крымчанин прятал пять килограмм конопли под навесом

Фото: архив КП

У жителя Симферопольского района в доме нашли пять килограмм конопли. Мужчина бережно раскладывал побеги растения под навесом придомового строения и сушил их, сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Стебли нашли у 27-летнего жителя села Урожайное сотрудники полиции. Он высушивал растение для личного использования.

Эксперты выяснили, что сухие травы являются марихуаной. Всего силовики нашли и изъяли около 5 килограмм вещества.

Против крымчанина возбудили уголовное дело, теперь его могут посадить на 10 лет.

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