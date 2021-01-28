В Крым поставят пять автоклубов за 25 миллионов рублей

По словам министра культуры Арины Новосельской, на закупку автоклубов выделено 24,6 миллионов рублей. Фото: пресс-служба Минкульт РК.

Крым весной этого года получит пять автоклубов за 25 миллионов рублей. Контракт на поставку заключили по итогам конкурсных процедур в конце 2020 года.

- На закупку передвижных многофункциональных культурных центров, трансформируемых в концертную площадку и оснащенных современным световым и звуковым оборудованием, выделено финансирование в объеме 24,6 миллионов рублей, - цитируют в пресс-службе Министерства культуры РК главу ведомства Арину Новосельскую.

В прошлом году в Крым также поставили пять передвижных культурных центров, которые уже успешно используются в поселках и селах Бахчисарайского, Белогорского, Джанкойского, Ленинского и Симферопольского районов, где нет дома культуры и клуба.

В этом году автоклубы закупаются для Ялты, Кировского, Первомайского, Советского и Черноморского районов.

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