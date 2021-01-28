Ялта и Севастополь попали в рейтинг популярных направлений на День влюбленных. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ялта и Севастополь попали в ТОП-10 популярных городов, которые можно посетить в День влюбленных. В рейтинг также попали Сочи, Санкт-Петербург, Сургут, Шерегеш, Москва, Челябинск, Красноярск и Сортавала.

Как сообщает российский сервис бронирования жилья Tvil.ru, влюбленные бронируют отдых на 2-3 дня, тратя на жилье от 1,5 тысячи до 5,5 тысячи рублей за сутки.

Самый бюджетный отпуск можно провести в Ялте, заплатив за аренду жилья 1433 рубля за сутки. Если влюбленные хотят провести выходные в Севастополе, им придется чуть потратиться, отдав за одну ночь 1901 рубль.

Самый дорогой отдых получится в Сортавале – путешественники за ночь отдадут 5550 рублей.

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