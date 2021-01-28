Житель Москвы выиграл в программе «Тайный пассажир» аэропорта Симферополя. Фото: Архив "КП"

В международном аэропорту «Симферополь» подвели итоги программы «Тайный пассажир 2020». Победителем стал житель Москвы.

- Он направил отзывы о работе служб по итогам каждого из 18 совершенных полетов, - цитирует пресс-службу воздушной гавани Крым 24.

Всего в программе приняли участие 40 человек, приславшие в общем 102 анкеты с выполненными заданиями. Победителя акции и еще четырех активных участников наградят подарками от аэропорта.

Отзывы от «тайных пассажиров» были об электронных сервисах. Так, писали об онлайн-бронировании автомобиля напрокат, бизнес и VIP-залах.

Чтобы стать участником программы, нужно отправить заявку на электронную почту аэропорта в свободной форме, указав контактные данные, время и номер рейса. В акции могут участвовать все пассажиры старше 18 лет, не работающие при этом в воздушной гавани.

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