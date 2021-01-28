Центральную площадь Ялты планируют благоустроить в этом году. Фото: Янина Павленко / Facebook

Власти Ялты планируют в этом году привести в порядок центральную площадь курортной столицы Крыма. Концепция благоустройства готова, ее реализацию глава города Янина Павленко уже обсудила со специалистами.

- Хотим заменить покрытие, установить новое освещение, добавить озеленения, обновить фонтан, расширить центральную часть, чтобы проводить городские мероприятия не только на набережной, но и на площади Советской, - уточнила она в своем Facebook.

Мэр прибрежного города напомнила, что в 2020 году Ялта заняла одно из призовых мест в IV Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Сумма федерального гранта составила 80 миллионов рублей.

Павленко также поручила исследовать техническую возможность обустройства подземного паркинга.

- Это был бы серьезный шаг в решении транспортной проблемы. Но сначала - геологические исследования, - подчеркнула она, добавив, что во время обустройства должна быть уверенность в надежности фундамента зданий и стойкости исторических платанов, растущих перед администрацией.

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