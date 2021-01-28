В некоторых районах Симферополя ухудшится качество воды из-за нового водовода

В некоторых районах Симферополя ухудшиться качество воды из-за нового водовода. Фото: Алексей БУЛАТОВ

У жителей некоторых районов Симферополя может ухудшиться качество воды из-за ввода в эксплуатацию нового магистрального водовода Веселое-Дзержинское.

- Незначительное ухудшение качества воды возможно в пределах нормативных значений. Увеличение мутности связано с возникновением турбулентного режима в водоводе и смывом коррозийных отложений со стенок, - пояснили в пресс-службе ГУП РК «Вода Крыма».

На предприятии попросили местных жителей с пониманием отнестись к сложившейся ситуации, а также извинились за неудобства. Ознакомиться подробнее со списком микрорайонов, поселков и садовых товариществ, где будет наблюдаться ухудшение качества воды, можно по ссылке.

В пресс-службе добавили, что новый водовод даст возможность увеличить объем подаваемой воды из артезианских скважин, а также стабилизировать давление в сети.

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