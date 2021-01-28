В Симферополе и Севастополе 29 января частично отключат электричество

Свет пропадет в дневное время.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
29 января в отдельных районах Симферополя и Севастополя на время пропадет свет.
Причина перебоев с подачей тока – ремонт трансформаторных подстанции и прочего оборудования.
Где не будет света
СИМФЕРОПОЛЬ
с 8.00 до 17.00
ул. Арабатская, 78-100 (чет), 71-87 (нечет);
ул. Полюсная, 38-60 (чет), 17-53 (нечет);
ул. Вишневая, 152а, 154, 162;
ул. Лесная, 26-64 (чет), 25-59(нечет);
пер. Морской, 12-14(чет), 13-23(нечет);
ул. Родниковая, 44-56(чет), 41-53(нечет);
ул. Буденного, 17-27; ул. Луговая, 9;
ул. Грибоедова, 126-132(чет), 75-81(нечет);
ул. Дачная, 24-56(чет), 43-61(нечет);
ул. Малореченская, 2а, 5-17(нечет);
ул. Федотова, 54-62(чет), 31а
СЕВАСТОПОЛЬ
с 9.00 до 14.00
село Пироговка: пер. Горина 7-15; ул. Озерная 2-12; ул. Пальметная 2-36,11-В,1-15,39; ул Угловая 6,3-5; ул. Урожайная 2-24,28-32,1-23,29,37; ул. Пирогова 5-17,39; пер. Сельский 2,1-3; ул. Льва Толстого 2-24,1-15; ул. Рабочая 1-21,2-20; ул.Тенистая 2-а,2,6; пер. Озерный 4-12
с 9.00 до 17.00
пр. Октябрьской Революции 20;
ул. Древняя 12-А;
ул. Дмитрия Ульянова 55-А,17,23,31,35,51,57,61;
ул. Корабельная 18;
ул. Рабочая 3;
ул. Маринеско Александра 1-А;
ул. Адмирала Юмашева 13-А,13-Б,13-В,25;
ул. Степаняна 4/1,4/2,4/3
ул. Буденного 1-21,25-29;
ул. Лагерная 26-А,34-А/1,30; ул. Чапаева 2-48,21/2,7-19
село Верхнесадовое: ул. Симиренко 2-42
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