В Симферополе и Севастополе 29 января частично отключат электричество

Свет пропадет в дневное время. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

29 января в отдельных районах Симферополя и Севастополя на время пропадет свет.

Причина перебоев с подачей тока – ремонт трансформаторных подстанции и прочего оборудования.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Арабатская, 78-100 (чет), 71-87 (нечет);

ул. Полюсная, 38-60 (чет), 17-53 (нечет);

ул. Вишневая, 152а, 154, 162;

ул. Лесная, 26-64 (чет), 25-59(нечет);

пер. Морской, 12-14(чет), 13-23(нечет);

ул. Родниковая, 44-56(чет), 41-53(нечет);

ул. Буденного, 17-27; ул. Луговая, 9;

ул. Грибоедова, 126-132(чет), 75-81(нечет);

ул. Дачная, 24-56(чет), 43-61(нечет);

ул. Малореченская, 2а, 5-17(нечет);

ул. Федотова, 54-62(чет), 31а

СЕВАСТОПОЛЬ

с 9.00 до 14.00

село Пироговка: пер. Горина 7-15; ул. Озерная 2-12; ул. Пальметная 2-36,11-В,1-15,39; ул Угловая 6,3-5; ул. Урожайная 2-24,28-32,1-23,29,37; ул. Пирогова 5-17,39; пер. Сельский 2,1-3; ул. Льва Толстого 2-24,1-15; ул. Рабочая 1-21,2-20; ул.Тенистая 2-а,2,6; пер. Озерный 4-12

с 9.00 до 17.00

пр. Октябрьской Революции 20;

ул. Древняя 12-А;

ул. Дмитрия Ульянова 55-А,17,23,31,35,51,57,61;

ул. Корабельная 18;

ул. Рабочая 3;

ул. Маринеско Александра 1-А;

ул. Адмирала Юмашева 13-А,13-Б,13-В,25;

ул. Степаняна 4/1,4/2,4/3

ул. Буденного 1-21,25-29;

ул. Лагерная 26-А,34-А/1,30; ул. Чапаева 2-48,21/2,7-19

село Верхнесадовое: ул. Симиренко 2-42

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