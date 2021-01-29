Погода в Крыму на 29 января: дождь, ветер и тепло до +8°

В южные края снова пожаловала зима.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
29 января на Крымском полуострове, как и накануне, актуально штормовое предупреждение: снег, ветер и гололедица. Народные приметы гласят, что, если морозная погода в Петров день – жди жаркого лета.
- В Симферополе облачно с прояснениями. Снег. Утром на дорогах гололедица. Ветер юго-западный до 20 м/с. Температура воздуха днем +1…+3°, - сообщили в Крымском гидрометцентре. Прогноз погоды по Севастополю: облачно. Днем дождь. Ветер юго-западный до 17 м/с. Днем тепло до +8°.
На Южном берегу Крыма облачно с прояснениями. Снег. Ветер юго-западный до 25 м/с. Днем до +5°.
Температура воды в Черном море + 9°…+ 11°.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50