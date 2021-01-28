Сумма ущерба от пожаров в Крыму превысила 77 миллионов рублей за 2020 год. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В МЧС по Крыму подвели итоги работы за прошедший год. Так, за 2020 число пожаров уменьшилось на 25% по сравнению с количеством за 2019 год. Однако количество лесных возгораний возросло на 23%. При этом масштабы лесных пожаров сократились в три раза.

- Особо остро данный вопрос стоит на территории Карадагского природного заповедника, где на сегодняшний день вообще отсутствуют силы и средства для тушения пожаров, - цитирует Крымская газета заместителя полномочного представителя президента РФ в Южном федеральном округе Кирилла Степанова.

Больше всего лесных возгораний в 2020 году зафиксировали на территории лесничеств и лесоохотничьих хозяйств Бахчисарая, Симферополя, Старого Крыма, Судака и Алушты. В этот рейтинг также попал Ялтинский горно-лесной заповедник и национальный парк «Крымски».

Огнеборцев за прошедший год 4 тысячи раз привлекали к ликвидации возгораний, из которых 1 тысяча 658 возникли из-за воспламенения сухой травы. Общий ущерб от пожаров составил больше 77 миллионов рублей. За 2020 год из огня пожарные спасли 121 человека.

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