Открытие Митридатских лестниц после реконструкции намечено на весну

Маршрут "Золотое кольцо Боспорского царства" объединяет два берега Керченского пролива Фото: Анна КИРИЕНКО

Открытие комплекса Митридатских лестниц в Керчи после реконструкции намечено на весну этого года. Об этом сообщил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко в ходе церемонии закрытия года 2500-летия Боспорского царства.

- Весной состоится открытие реконструированного объекта показа Митридатских лестниц в Керчи, где находилась резиденция босфорского царя, и, при отсутствии эпидемических ограничений, мы постараемся сделать из этого максимально интересное мероприятие, которое станет одним из магнитов и ярких штрихов межрегионального взаимодействия, - подчеркнул Волченко и добавил, что при благополучной эпидемической обстановке фестиваль античной культуры «Боспорские агоны» в Керчи пройдет на ступенях Митридатских лестниц в офлайн режиме.

В прошлом году крымские объекты межрегионального туристического маршрута «Золотое кольцо Боспорского царства» посетили свыше 360 тысяч человек и 560 тысяч годом ранее. Он стал первым проектом по античному наследию на территории РФ, объединившему два берега Керченского пролива - более 35 площадок и 25 объектов «Винных дорог» Боспорского царства». Также есть проект «Паруса Боспора», направленный на развитие яхтинга и просветительский проект «От Боспора к Византии», посвященный истории зарождения христианства на юге России.

В целом в 2020 году все объекты «Золотого кольца Боспорского царства» посетили около 1,5 миллионов человек.

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