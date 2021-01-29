Севастополь попал в топ-9 городов для кайфа от жизни

Севастополь привлекает внимание туристов.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Психологи рекомендуют жить настоящим и ловить кайф в каждом мгновение, радоваться жизнью здесь и сейчас. Хорошо и полезно делать это в подходящих для этого городах.
Эксперты сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выяснили, где можно испытывать кайф от жизни. По итогам опроса в соцсетях получился рейтинг городов, которые дарят восторг и позитив, и буквально манят к себе, если не на ПМЖ, то на отдых.
Топ-9 городов для радости ( % опрошенных в соцсети)
Санкт-Петербург, 33
Севастополь, 28
Казань, 15
Краснодар, 11,5
Ростов-на-Дону, 3,28
Самара, 3,28
Ярославль, 3,28
Екатеринбург, 1, 64
Тюмень, 1, 6
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