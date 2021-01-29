В Евпатории пропала 33-летняя женщина

Людмила Половцева. Фото: поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Крым просят поддержки.

- Помогите найти человека! Пропала Половцева Людмила Викторовна, 33 года (1987 г.р.), город Евпатория, Республика Крым, - такой пост появился в соцсети.

Уж полгода, с сентября прошлого года нет достоверной информации о ее местонахождении.

Приметы Людмилы Половцевой: 170 сантиметров рост, худенькая, темные волосы и серо-зеленые глаза.

- Если вы видели похожего человека - звоните на горячую линию отряда 88007005452, - просят поисковики, отметив, что звонок бесплатный.

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