На дне Черного моря в районе Керчи нашли 10 боеприпасов военных времен

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Крыму

На дне моря в районе Керчи пиротехники нашли 10 взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны.

Как сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Крыму, водолазы проводили обследование дна на расстоянии 80 метров от берега и на глубине 2,5 метра.

Сотрудники МЧС России обнаружили три авиационных бомбы АО-10 (весом по 10 кг), четыре осколочных авиационных бомбы SD-1 (по 50 кг), три авиационных бомбы АО-2.4 (по 2,5 кг), - сообщили в ведомстве.

Работы проходили поселке Опасное под Керчью. Специалисты достали все опасные предметы со дна и доставили на полигон, где они были уничтожены.

В МЧС также уточнили, что на полуострове за минувший год уничтожили больше 50 тысяч взрывоопасных предметов.

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