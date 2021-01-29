В Крыму за сутки 173 новых случая коронавируса

Количество забоелвших за сутки составило 173 человека. Фото: Архив КП

За истекшие сутки в Крыму зарегистрировано 173 новых случая коронавирусной инфекции. В том числе 11 случаев с бессимптомным течением заболевания.

- Из общего количества заболевших 117 выявлены при обращении за медицинской помощью, 56 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, - сообщил глава Кыма Сергей Аксенов.

Лаборатории исследовали пробы 4172 человек на новую коронавирусную инфекцию. Выписаны с выздоровлением 293 человека. Выздоровевших за весь период 26 тысяч 245 человек, заболевших 32 тысячи 034 человека.

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