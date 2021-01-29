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Жителям Крыма стало проще попасть на вакцинацию

Для создания коллективного иммунитета увеличили партию вакцин до 15 тысяч доз
Анастасия ГОНЧАРОВААнастасия ГОНЧАРОВА
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Жителям Крыма стало проще попасть на вакцинацию.

Жителям Крыма стало проще попасть на вакцинацию.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Крыма смогут пройти прививочную кампанию, выбрав для этого удобную дату и время.

- Нет необходимости вне очереди приходить в медучреждение, потому что для каждого пациента будут определены удобные дата и время проведения процедуры, - цитируют в пресс-службе правительства Крыма министра труда и социальной защиты Крыма Елену Романовскую.

Записаться на вакцинацию можно через регистратуру медучреждения, WhatsApp-приемные и портал Госуслуг. Жителей региона также поспешили успокоить, что вакцину еще будут привозить.

- Для Крыма увеличена партия вакцины до 15-ти тысяч доз, вместо 7-ми, которые нам были обещаны изначально, - уточнила вице-премьер.

В Крыму, как и в других регионах России, также разработают лист ожидания. Так, если нет удобной даты или отсутствует препарат, желающим пройти вакцинацию перезвонят для согласования даты и времени процедуры.

- Мы продолжаем запись, так как нам очень важно понимать потребность в вакцине, - подчеркнула Романовская.

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