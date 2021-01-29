Крымский космонавт Антон Шкаплеров привился от коронавируса

Антон Шкаплеров обратился к жителям Крыма.

Летчик-космонавт, Герой России Антон Шкаплеров получил прививку от коронавируса. По его словам, самочувствие после вакцины у него отличное.

- Первую прививку мне сделали еще в декабре. После новогодних праздников состоялся второй этап вакцинации, - говорит Шкаплеров. - Никаких осложнений или выраженных побочных явлений после вакцинации у меня не отмечалось.

Космонавт также призвал всех жителей Крыма и Севастополя пройти вакцинацию, чтобы сформировать коллективный иммунитет у 70% населения.

- В этих семидесяти процентах должно быть маленькое участие каждого из нас. Такого врага, изменившего всю нашу жизнь, можно победить только общими усилиями, - заключил он.

СПРАВКА «КП»:

Антон Шкаплеров родился 20 февраля 1972 в Севастополе. Российский космонавт-испытатель отряда ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю. А. Гагарина». Его налет составляет 533 суток 05 часов и 31 минуту. А время в открытом космосе - 14 часов 28 минут.

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