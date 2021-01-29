За эсминцем США Porter в Черном море наблюдают военные ЧФ

Военные ЧФ отслеживают передвижения эсминца ВМС США Porter в Черном море.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
За передвижениями вошедшего в Черное море эсминца ВМС США Porter наблюдают силы и средства Черноморского флота.
- Приступили к слежению за действиями эсминца УРО (ПРО) Porter ВМС США, зашедшего в 19 часов 28 января 2021 года в акваторию Черного моря, - сообщили журналистам в пресс-службе Национального центра управления обороной РФ.
О том, что корабль следует в Черное море для участия в учениях, стало известно 28 января.
- Эсминец ВМС США Porter движется через проливы к Черному морю, где примет участие в действиях по поддержанию морской безопасности в регионе, - сообщили в посольстве США в Киеве.
В представительстве добавили, что регулярное действие кораблей и самолетов ВМС США в Черном море необходимо для поддержки союзников и партеров НАТО.
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